ФСБ: Запад атакует Россию новыми видами кибероружия, используя сетевую инфраструктуру Украины

Федеральная служба безопасности России после анализа данных сообщила, что США и страны НАТО используют украинскую территорию для проведения массированных компьютерных атак против России, в том числе — с помощью новейшего кибероружия. Об этом информирует РИА Новости, приводя текст релиза Центра общественных связей российской спецслужбы.

«В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», — цитирует агентство сообщение ЦОС ФСБ.

В ведомстве добавили, указывает РИА Новости, что кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными и национальными хакерскими группировками, включая интернациональные Anonymous и Silence, а также американскую Clan, турецкую RedHack, грузинскую GNG, польскую Sguad 303, и ряд других. Вашинтон же, добавили в ФСБ, стремится скрыть свою роль в указанной дейтельности, выставляя главным виновником киберопераций украинскую кибергруппировку IT Army of Ukraine.

В спецслужбе подчеркнули, что всего с начала года специалистами было зафиксировано более 5000 хакерских атак против российской критической инфраструктуры, последстви которых удалось избежать благодаря своевременной работе. У Федеральной службы безопасности, приводит слова ее представителей РИА Новости, есть все возможности для установления настоящих заказчиков и организаторов кибератак против российской инфраструктуры и привлечения их к ответственности.

Агентство напомнило, что обеспечение информационной безопасности России — одна из ключевых задач ФСБ, о чем заявил Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии ведомства в конце ушедшего февраля.