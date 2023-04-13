Глава Total огорошил Европу по ситуации с газом

Европа сейчас разделилась на два больших лагеря: сторонников и противников теории о том, что энергетический кризис на континенте, который за пару последних лет взвинтил цены на газ до заоблачных высот, еще не закончился. К первым, пессимистов, относится много экспертов и специалистов, что говорит о высокой вероятности того, что именно она права. Среди пессимистов такие авторитетные и уважаемые в нефтегазовом секторе люди, как, например, глава французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне.

На днях Пуянне, кстати, уже не первый раз, буквально огорошил европейцев, заявив, что энергетический кризис в Старом Свете еще не закончился и что европейцам угрожает как дефицит поставок «голубого топлива», так и растущая конкуренция со стороны, в основном, азиатских стран и, в первую очередь, со стороны Китая. Поднебесная, напомним, в конце прошлого года отменила нулевую терпимость к ковиду с ее жесткими ограничениями и локдаунами. В результате китайская экономика начала быстро восстанавливаться, спрос на энергоносители, включая, естественно, газ, просевший в прошлом году почти на 20%, пошел вверх, а китайские компании вернулись на спотовый рынок газа и в самом скором будущем, когда в Европе начнется подготовка к следующей зиме, составят очень серьезную конкуренцию европейским компаниям в борьбе за каждый газовоз со сжиженным газом (СПГ).