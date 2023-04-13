Глава Total огорошил Европу по ситуации с газом

Европа сейчас разделилась на два больших лагеря: сторонников и противников теории о том, что энергетический кризис на континенте, который за пару последних лет взвинтил цены на газ до заоблачных высот, еще не закончился. К первым, пессимистов, относится много экспертов и специалистов, что говорит о высокой вероятности того, что именно она права. Среди пессимистов такие авторитетные и уважаемые в нефтегазовом секторе люди, как, например, глава французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне.
На днях Пуянне, кстати, уже не первый раз, буквально огорошил европейцев, заявив, что энергетический кризис в Старом Свете еще не закончился и что европейцам угрожает как дефицит поставок «голубого топлива», так и растущая конкуренция со стороны, в основном, азиатских стран и, в первую очередь, со стороны Китая. Поднебесная, напомним, в конце прошлого года отменила нулевую терпимость к ковиду с ее жесткими ограничениями и локдаунами. В результате китайская экономика начала быстро восстанавливаться, спрос на энергоносители, включая, естественно, газ, просевший в прошлом году почти на 20%, пошел вверх, а китайские компании вернулись на спотовый рынок газа и в самом скором будущем, когда в Европе начнется подготовка к следующей зиме, составят очень серьезную конкуренцию европейским компаниям в борьбе за каждый газовоз со сжиженным газом (СПГ).
«Идея, что Европа решила вопрос (с энергетическим кризисом), ошибочна,- цитирует Bloomberg выдержку из интервью Патрика Пуянне на Колумбийском глобальном энергетическом саммите, проходящем сейчас в Нью-Йорке.- У нас большой дефицит предложения (газа)».
Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на СПГ, резко снизившиеся с рекордных высот августа 2022 года, в конце текущего года с высокой долей вероятности могут вновь подняться. Одна из главных причин их роста может заключаться в хронологическом совпадении роста спроса на газ в Китае, компании которого в отличие от бедных стран Азии и Африки могут платить за газ любые деньги, и необходимости Европы готовиться к предстоящей зиме и наполнять газом подземные газовые хранилища. Спрос на СПГ таким образом резко вырастет, а вот надеяться на соответствующий рост предложения не приходится. Между предложением и спросом возникнет большой разрыв, что и станет катализатором новой вспышки еще окончательно не затухшего энергетического кризиса. Ждать существенного увеличения предложения сжиженного газа, по словам Пуянне, стоит не раньше 2026 года. Кстати, главной причиной такого печального положения дел на глобальном газовом рынке глава Total считает хроническое недофинансирование как экспортных, так и импортных газовых мощностей.
«Единственный способ для Европы получить СПГ,- закончил интервью Патрик Пуянне,- платить за него больше (конкурентов). Делать нечего – это реальность баланса или, вернее, дисбаланса спроса и предложения».