Государство инвестирует в отечественную IT-отрасль почти триллион рублей

Вице-премьер российского кабинета Дмитрий Чернышенко, в рамках выступления на международной технологической конференции Data Fusion-2023 заявил, что государственные инвестиции в отечественное программное обеспечение превысят сумму в 922 миллиарда рублей. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

«Отмечу, что IT-отрасль находится в зоне особого внимания правительства последние несколько лет. Сегодня в России насчитывается около 23 тысяч IT-компаний, при этом в 2022 году прирост составил более 70%. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд рублей (в 2022-2024 годах)», — сказал вице-премьер, особо отметив, что президент России на недавней встрече со своим китайским коллегой, назвал технологический суверенитет залогом устойчивости страны в ближайшие десятилетия.

Нет сомнений, продолжил Чернышенко, что что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас, по словам зампредседателя правительства, «их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт "цифровых атташе"».

