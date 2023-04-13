К электронному суверенитету

Вице-премьер и глава Минпрома Денис Мантуров выступил накануне, в среду на «Правительственном часе» Совфеда, рассказав о развитии промышленности и о том, что приоритетами стали обеспечение ее независимости и повышение конкурентоспособности конечной продукции. Эта работа, — старт которой Мантуров относит еще к 2014 году — «дала свои плоды в виде тысяч и новых проектов, обеспечивших прирост промпроизводства к 2021 году на 24,5%».

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Такой результат стал заделом, обеспечившим восстановительный рост, продолжающийся с июня 2022 года, подчеркнул вице-премьер.

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«Учитывая масштаб задач, мы дополнили федеральные меры поддержки новыми механизмами. С конца прошлого года реализуется программа промышленной ипотеки, бизнес приобрел на льготных условиях 38 готовых производственных площадок», — сообщил Денис Мантуров.

Особо он отметил важность нового механизма развития ключевых промышленных проектов — кластерной инвестиционной платформы: «На проработке в высокой степени готовности 46 проектов на 1,2 трлн рублей. До конца месяца завершим первый отбор и начнём финансирование».

Вице-премьер затронул также тему гособоронзаказа. «Предприятия промышленности максимально вкладываются в его выполнение и разработку новых образцов».

Денис Мантуров подчеркнул, что для достижения технологического суверенитета важное значение имеют отрасли, от которых зависит интенсивное развитие всех секторов промышленности: электроника, станкоинструментальная промышленность, аддитивные технологии. «За прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке».

По его словам, стратегический акцент сейчас делается на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции.

«Для этого осваиваем производство технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов. Увеличиваем выпуск специальных материалов и высокочистых газов. Разрабатываем системы автоматизированного проектирования и программное обеспечение для отечественной электронной компонентной базы», — отметил вице-премьер.

Он также указал, что Россия намерена в текущем году долю отечественной электроники на внутреннем рынке удвоить, а к 2030 году нарастить ее присутствие на нем до 70%.

Развитие — само по себе сложная технология со многими компонентами и связями

«Безусловно, удвоение доли отечественной электроники в 2023 году — достаточно амбициозный план. Главный вопрос — соответствие всей цепочки электронной продукции мировым стандартам в вопросах технологичности и качества продукции. В условиях консолидации мировых производителей и усиления давления на Российскую Федерацию со стороны государств — технологических лидеров добиться технологической независимости — вопрос суверенитета страны», — говорит вице-президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» Александр Акимов.

Система господдержки достаточно разветвленная, указывает эксперт, при её эффективной работе можно поддержать не только разработку, но и производственные процессы, а также сбыт продукции, как это было сделано в области программного обеспечения, где за короткий срок удалось заменить отечественные решения ушедшими с рынка иностранными аналогами.

Важно, полагает Александр Акимов, поддержать российских производителей и сохранить технологичность, повысив эффективность производимой продукции и программного обеспечения. Эти задачи могут быть реализованы только внесением изменений в процедуры госзакупок. Должны быть четко выработаны критерии, по которым будет вестись учет и определяться наличие и эффективность российских технологий в отношении зарубежных аналогов.

Отдельно стоит обратить внимание, добавляет эксперт, на важность процедур доращивания технологий, обеспечения технологической кооперации и механизмов трансфера технологий, особенно в приоритетных отраслях деятельности. Необходимо сформулировать прозрачные требования к эффективным технологиям и передавать наилучшие практики для их успешного внедрения на производственных площадках, предоставляя малым инновационным организациям, в первую очередь, мощности для создания прототипов и имплементирования их в конечный продукт».

Воссоздание комплекса отечественной отрасли электроники

«Сначала разрушили до основания, а затем заново построим... В Советской России была вертикально интегрированная отрасль электроники, но её разрушили в угоду безумной приватизации сырьевых отраслей и решения потребительских задач за счёт безбрежного импорта, — говорит председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — Воссоздание комплекса отечественной отрасли электроники - решение абсолютно правильное, только есть вопросы: на основе каких проектных и производственных структур, технологий, оборудования, комплектующих, материалов и специалистов? И ещё важный вопрос: кто ответит за развал отрасли электроники и нанесённый стране колоссальнейший ущерб?»

Цель нарастить долю отечественной электроники до 70% на внутреннем рынке до 2030 года выглядит благородно и амбициозно, считает председатель подкомитета стандартизации и сертификации цифровой экосистемы «Деловой России» Виталий Арбузов. Но нужно понимать, говорит он, что для нашей страны, ее промышленности и производства в этом направлении — это большой вызов. «Мы никогда не были страной, которая славилась бы производством своей электроники, в силу различных причин, полагает он. — В первую очередь — стоимости труда и логистики, по которым в совокупности со стоимостью производства, проектированием, сборкой изделий, приоритет, безусловно, у азиатских стран», — говорит эксперт, чей комментарий в наибольшей степени приложим к положению дел с радиотехническими товарами народного потребления в СССР, где промышленная и военная электроника долгое время находились на передовом уровне, а также — к состоянию отрасли и ее подотраслей после его распада.

Все события, происходящие в нашей стране сейчас, действительно подталкивают нас к цифровому и технологическому суверенитету, что не может не радовать, отмечает Виталий Арбузов. Это будет сложная задача, и для достижения таких целей нужно решить ряд первоочередных задач: предоставить наукоемким предприятиям возможность получения грантов, финансирования разработок, продолжить программу промышленной ипотеки, поддержать программу по цифровизации предприятий.

Поэтому вопрос комплексный, и не решается просто постройкой какого бы то ни было производства, уверен Виталий Арбузов. Поскольку производство наукоемкое, и нужны не только руки, но и головы. Спонсирование разработок, создание новых технологий, формирование и апробирование гипотез — это то, что может помочь нам, как минимум, стремиться к достижению этой цели. Получится или не получится — зависит только от нас, заключает эксперт.