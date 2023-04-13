«Казанского стрелка» Ильназа Галявиева навсегда отправили за решетку

К пожизненному лишению свободы за убийство семи учащихся и двух преподавателей казанской гимназии N°175, совершенное в мае 2021 года, приговорил Ильназа Галявиева Верховный суд Татарстана. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на материал собственного корреспондента.

«Ильназа Галявиева признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в приговоре суда, признавшего подсудимого виновным по пп. а, е, и ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 — пп."а, в, е, и" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Информагентство также сообщает, что Галявиева обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей. Иски о компенсации морального вреда суд постановил удовлетворить частично.

Издание напомнило, что ранее гособвинитель просил признать Галявиева виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Адвокат подсудимого просил освободить «казанского стрелка» от уголовной ответственности и направить на лечение.

Ильназ Галявиев совершил расстрел учащихся и преподавателей гимназии N°175 города Казани 11 мая 2021 года. В результате его действий погибли 9 человек — 7 учащихся и 2 учителя. 139 человек получили ранения и увечья.