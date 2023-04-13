Китайский экспорт вышел из спячки

Китайская экономика является экспортной. Поэтому сообщения из Пекина о мартовском росте экспорта, который является драйвером экономики, много говорит об очень даже неплохом состоянии всей китайской экономики.

Несмотря на слабый рост экспорта в масштабах всей планеты экспорт второй экономики мира в первый весенний месяц вырос почти на 15%. Главным двигателем такого впечатляющего рывка, пишет Financial Times, стали продажи электромобилей и их узлов и деталей. Данные Главного таможенного управления КНР показывают, что деноминированный в долларах экспорт увеличился в марте на 14,8% по сравнению с мартом 2022 года. Рывок выглядит тем более впечатляющим, что в январе и феврале китайский экспорт просел на 6,8%. Не удивительно, что аналитики, опрошенные Reuters, дружно прогнозировали и в марте снижение на 7%.

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Напомним также, что Китай стремится в этом году к росту экономики на 5%. Это, с одной стороны, самые низкие темпы за три последних десятилетия, но с другой, не стоит забывать, что в прошлом году ВВП КНР вырос всего лишь на 3%. Кстати, данные по ВВП в первом квартале появятся на следующей неделе.

Труднее всего выходить из пандемических локдаунов производственному сектору и росту потребления.

Поставки в США и Европу сократились вследствие геополитических и торговых разногласий с Вашингтоном и Брюсселем соответственно, но высокие поставки в Юго-Восточную Азию частично компенсировали снижение. Главными «виновниками» мартовского экспортного рывка стали Россия, а также Вьетнам, Сингапур и Малайзия. В структурном отношении наибольший вклад внес так называемый «новый» экспорт: электромобили, литий и солнечные батареи.

Рост экспорта в марте стал первым после сентября прошлого года, после которого он все полгода снижался из-за снижения глобального спроса. Больнее всего это снижение ударило по экспортным экономикам, включая китайскую.

Экспорт, можно сказать, спас китайскую экономику во время коронавирусной пандемии. На прошлой неделе премьер Госсовета Ли Цян провел заседание правительства. Главным вопросом на нем было обеспечение стабильности в зарубежной торговле. Ли призвал министров использовать все средства для стабилизации экспорта в развитые страны, который сильно просел в последние месяцы.

Экономист по Китаю ING Айрис Панг считает, что Пекин скоро объявит о новой правительственной программе поддержки роста спроса и новых рабочих мест.

В марте также зафиксирован сильный рост экспорта стали и одежды, а вот экспорт персональных компьютеров, смартфонов и интегральных схем снизился. Главными препятствиями для роста экспорта сейчас, когда сама экономика КНР быстро восстанавливается после отмены нулевой терпимости к ковиду, являются напряженная геополитическая обстановка в мире, протекционизм и инфляция.

Кстати, прогнозы экономистов оказались сильно заниженными не только по экспорту, но и по импорту. Импорт в марте снизился всего лишь на 1,4% в годовом выражении, тогда как ему предсказывали снижение на 5%. Следует также добавить, что в начале 2023 года снижение импорта было 10,2%.

Аналитики исследовательской компании Capital Economics считают, что любой рывок экспорта при нынешнем слабом глобальном спросе, а также банковском кризисе и замедленном действии последствий повышения ключевой ставки будет кратковременным.

«Мы полагаем, что в большинстве развитых стран в конце года будет рецессия,- пишут они.- Мы также считаем, что китайский экспорт должен вернуться к снижению. Дна он достигнет, очевидно, во второй половине этого года».

Аналитики инвестиционного банка CICC тоже придерживаются мнения, что несмотря на быстрый рост продаж электромобилей и их деталей Китай в этом году скорее всего ждет 3-процентное снижение экспорта в целом.