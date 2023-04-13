Кремль: Чёрное море никогда не будет морем НАТО

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Чёрное море нужно демилитаризировать и превратить во внутреннее море НАТО.

По словам представителя Кремля, Чёрное море никогда не будет морем НАТО, оно общее для всех прибрежных государств, передаёт агентство «Интерфакс».

«Само по себе заявление основывается на двух противоречиях, – отметил Песков. – НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия. Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО».

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это общее море для всех прибрежных государств.

«Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Это должна быть неделимая безопасность», – резюмировал Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухаресте, призвал превратить это море в «море НАТО», в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.

Кроме того, он заявил о сожалении в связи с тем, что у Запада нет последовательной стратегии по Чёрному морю, отметив, что у России она всегда была.