Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен убеждена, что Украина не может победить Россию без НАТО.

Об этом она заявила в интервью испанской газете Pais, выдержки из которого публикует РИА Новости. При этом, по мнению политика, содействие НАТО Киеву будет означать, что развязана третья мировая война.

«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну, – подчеркнула Ле Пен. – Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война».

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко предупредил, что Риски столкновения сил России и НАТО возрастают.

В качестве наиболее яркого примера он привёл ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями Североатлантического альянса превращён из спокойной области в «зону военного соперничества».

