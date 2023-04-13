Мутко предложил снизить ставки по ипотеке на большие квартиры

Структура строящегося жилья в России не соответствует структуре семьи, порядка 53% сдающихся квартир в новостройках — однокомнатные и малогабаритные. Об этом сообщил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил «простимулировать» покупку населением квартир большего метража путем субсидирования ипотечной ставки.

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«Прошлый, 2022 год – в связи с тем, что по вашему поручению мы распространили семейную ипотеку в целом, если есть несовершеннолетний ребенок, не только на рождение второго ребенка, – 70 процентов рост семейной ипотеки. Она уже догоняет льготную ипотеку – уже 160 тысяч было выдано. Конечно, она очень серьезно влияет. Единственное, я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, структура строящегося жилья в стране не соответствует сегодня структуре семьи. Мы 53 процента жилья вводим – это однокомнатные и малогабаритные квартиры», — цитирует пресс-служба Кремля Мутко.

В связи с этим он предложил правительству «посмотреть на меры стимулирования приобретения квартир большего размера», чтобы в случае покупки большой квартиры, семьям на 1-2% можно было бы субсидировать ипотечную ставку. Мутко также сообщил, что за прошлый год практически втрое выросли выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас, по его данным, каждый десятый дом строится с ипотечной поддержкой, а хотелось бы, «чтобы через три-пять лет, чтобы каждый второй дом так строился».

Президент при этом обратил внимание Мутко, что цены на вторичном рынке жилья сейчас меньше, чем на первичном рынке.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — отметил Путин.

Гендиректор «ДОМ.РФ» согласился, что вторичный рынок сейчас более предпочтительный.

«Сейчас цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном рынке. Сейчас у нас это наблюдается, когда мы сделали большую поддержку отрасли, потому что меры поддержки на спрос длительные и через два-три года приносят эффект. Мы запустили механизм – через несколько лет начали больше вводить, а вторичный рынок сейчас несколько приостановился», — отметил Мутко.