Нефть вырвалась верх из ценового коридора

Резко – с гепом в $6 – подскочив утром 3 апреля до $86 за баррель, цена нефти Brent затем до вчерашнего дня колебалась в довольно узком диапазоне – $86,44–$83,5. Аналогично (но на $4-5 ниже) вели себя и котировки WTI. Причиной этого был мощнейший удар, нанесенный ОПЕК+ спекулянтам – за пару-тройку дней рынок оправиться от такого просто не мог.

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Хотя свои заявления нефтедобывающие страны сделали в воскресенье, когда торгов не было, их главной аудиторией были спекулянты, продавшие нефть в короткую. Когда проснулась Азия, медведи были в огромным убытках, с которыми ничего поделать было нельзя. И это была, конечно, не случайность, а расчетливое и жестокое напоминание биржевикам о том, кто главный на этом рынке.

Между тем, по данным CFTC, в марте короткие позиции спекулянтов по нефти выросли до четырехлетнего максимума, а длинные – упали до десятилетнего минимума. Все ждали рецессии и падения спроса. Мгновенная перестановка ценника нефти на 8% вверх – убийственный для их счетов шаг. И полторы недели медведи зализывали раны.

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Этот период завершился только вчера. Обе марки нефти с большим трудом смогли прорвать верхние границы хорошо проторгованных диапазонов, после чего – в полном соответствии с законами технического анализа – быстро прибавили более 2%.

Brent достигла $87,49 за баррель, а WTI – $83,53. Для первой это максимум с января, а для второй – с ноября.

Чисто технически Brent остановилась у последнего сопротивления, после преодоления которого ей открывается дорога выше отметки $90 и вплоть до цифр, приближающихся к $100. Для WTI, соответственно, предел пока ниже.

Фундаментально это движение поддерживает все тот же фактор сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, а также сезонность – спрос должен вырасти. До начала летнего автомобильного сезона осталось всего 6 недель.

И как сообщил Reuters старший вице-президент BOK Financial Деннис Кисслер, хедж-фонды скупали нефтяные фьючерсы в течение последних нескольких дней именно в ожидании роста спроса. При этом все понимают, что американские компании, добывающие сланцевую нефть, теперь не бросятся восполнять ее дефицит.

В 2010-х годах рост ее производства мало что дал их акционерам. И им теперь совсем не нравится рост долгов на фоне увеличения вложений во все новые скважины. Во время пандемии это привело к банкротству многих сланцевиков, а выжившие не склонны гнаться за увеличением добычи любой ценой.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль вчера заявил, что на рынке нефти во второй половине года может возникнуть напряженность, ведущая к росту цен. Но главным поводом для вчерашней активизации быков и взлета котировок стали все-таки события совсем из другой сферы.

Индекс потребительских цен в США (CPI) неожиданно вырос на 0,1% в марте после 0,4% в феврале. За 12 месяцев он прибавил лишь 5% — наименьший прирост с мая 2021 года (в феврале было 6%).

Во многом это было связано с влиянием банковского кризиса, толкающего экономику США в рецессию, но для рынка это означает приближение момента, когда ФРС прекратит подъем ставки. И облигации, акции и золото подскочили, в то время как доллар резко упал. И быки по нефти получили отличную базу для прорыва вверх.

«Слабый рост индекса потребительских цен в США вызвал сомнения в том, что ФРС вообще повысит ставки в следующем месяце, — говорил вчера Reuters аналитик StoneX Фавад Разакзада. — Падение ожиданий по процентным ставкам уменьшает опасения по поводу рецессии и в то же время помогает ценам на активы, котирующиеся в долларах».