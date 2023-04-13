Новости спецоперации: Пригожин заявил, что рано говорить о полном окружении Артёмовска

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артёмовска (украинское название Бахмут) пока рано.

По его словам, ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

«Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. 80 с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», – подчеркнул создатель «Вагнера».

Так Пригожин прокомментировал слова советника врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Яна Гагина, который ранее заявил, что группировка украинских войск в Артёмовске почти блокирована и не имеет возможности отступить.

Согласно его данным, противник вытеснен на западные окраины города, сейчас там идут ожесточенные бои. При этом Гагин отмечал, что отступление ВСУ из Артёмовска «на данный момент по этим дорогам невозможно», так как они «практически все контролируются» российской артиллерией.

Кроме того, советник врио главы ДНР рассказал, что попытки украинской армии доставить своим подразделениям продовольствие и боекомплект, провести ротацию военнослужащих, которые сейчас находятся в Артёмовске, безуспешны, хотя и предпринимаются регулярно.

«Контрнаступление ВСУ может провалиться из-за малочисленности резервов, отсутствия техники, которая была анонсирована к передаче, и готовности российских сил. Группировка войск противника в Артёмовске лишена тыла. Собственно говоря, у противника сейчас, как я уже ранее говорил, останется выбор: либо [груз] «200», либо плен», – резюмировал советник Денис Пушилина.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, которые были озвучены на брифинге 13 апреля, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артёмовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из этого населённого пункта.