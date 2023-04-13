Первая партия отечественных базовых станций 5G уже готова

В России появилась первая отечественная базовая станция 5G, разработанная институтом «Сколтех» при поддержке фонда НТИ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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«Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена "Сколтехом" при поддержке фонда НТИ в рамках госпрограммы "Цифровая экономика", курируемой Минцифры РФ», – цитирует сообщение источника ТАСС.

Как сообщается, решение включает в себя программное обеспечение и образцы модулей, которые будут производиться в России индустриальным партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков. «Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук», – говорится в сообщении разработчиков.

Также указывается, что сама базовая станция разработана в полном соответствии с международными стандартами 3 GPP и OpenRAN.

В настоящее время ведутся переговоры с игроками рынка по развертыванию пилотных зон 5G на основе разработки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда. Запуск проектов запланирован на 2023–2024 годы. Решение "Сколтеха" поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц, а благодаря модульной конструкции базовой станции и соответствию современным требованиям функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом.