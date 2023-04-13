Песков прокомментировал решение Гаагского суда о компенсации 5 миллиардов долларов «Нафтогазу Украины»

Кремль будет анализировать решение суда в Гааге, обязавшего российскую сторону выплатить украинской компании «Нафтогаз» компенсацию в размере 5 млрд долларов. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет «Интерфакс». Только после этого могут быть приняты какие-либо решения, указал глава пресс-службы российского президента.

«Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение, вместе с тем, новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — цитирует информагентство слова Пескова.

Сегодня Гаагский суд обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» 5 млрд долларов в качестве компенсации за потерянные активы в Крыму. Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской компании.

В Крыму также отреагировали на решение ГААГи в пользу «Нафтогаза». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил требования украинского холдинга как ахинею и заявил, что «чтобы требовать компенсацию за активы, их сначала нужно было создать».

Он считает, что, если кто и имеет право требовать возмещения убытков, так это Крым — республика много потеряла за то время, что была под властью Украины. «Компенсировать убытки как раз должна украинская сторона, которая уничтожала инфраструктуру полуострова и ничего не вкладывала в его развитие. Были уничтожены детские сады, инфраструктурные объекты, сельское хозяйство, исчезли как явление заводы», — цитирует Бобкова агнтство «Прайм».

Напомним, летом 2019 года «Нафтогаз» оценил убытки от потери своих крымских активов в 5,2 млрд долларов, впоследствии подняв планку своих требований до 8 млрд долларов. Трибунал в Гааге тогда же, в 2019 году, полностью поддержал Украину. Минюст РФ не признал решение Гаагского суда.