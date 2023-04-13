Правительство добавило оптимизма прогнозам: уже в текущем году экономика вырастет на 1%

Экономика России вырастет в текущем году на 1%, а в 2024-м — на 2%. Об этом, ссылаясь на собственный источник в правительстве, сообщило РИА «Новости».

«В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем — 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть», — цитирует собеседника агентство.

РИА «Новости». напоминает, что в официальном прогнозе, выпущенном ранее, Минэкономразвития РФ предполагает снижение экономики на 0,8%, но на фоне ожидания роста ВВП и притока инвестиций, о которых ранее заявлял глава МЭР Максим Решетников, есть ожидание, что ситуация может измениться в лучшую сторону. По словам министра, в апреле ведомство должно уточнить свой прогноз.

ЦБ России пока колеблется с оценками развития экономической ситуации, равно прогнозируя и возможное снижение экономики на 1%, и ее рост в тех же пределах. Днем ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор скорректирует свои оценки также в течении апреля.

Всемирный банк и МВФ также недавно пересмотрели свои оценки развития экономики России в лучшую сторону. Первый проинформировал, что по его выкладкам, показатели снижения российского ВВП кратно уменьшатся — с 3,3% до 0,2%. Международный валютный фонд, дважды пересмотрев свой собственный прогноз, сообщил об ожидании роста ВВП РФ на 0,7%.

Напомним, экономика России столкнулась с трудностями на фоне массированных санкций недружественных государств. Тем не менее, в руководстве РФ неоднократно подчеркивали, что отечественная экономика устояла, и имеет потенциал для дальнейшего развития.