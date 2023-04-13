«Роскосмос» приступит к созданию технологической системы «прямо к сотовому» уже в 2023 году

Госкорпорация «Роскосмос» в текущем году приступит к созданию принципиально новой системы подключения мобильных устройств к сети в отсутствие сотовой инфраструктуры. Об этом информирует ТАСС, приводя слова исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Бондаренко. Новая технология носит название direct-to-cell («прямо к сотовому»).

«Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. [...] В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки. Технология называется direct-to-cell, direct-to mobile ("прямо к сотовому/мобильному")», — цитирует ТАСС представителя госкорпорации.

Бондаренко подчеркнул, что космическая корпорация стремится идти в ногу со временем и заложить необходимые проектные решения для того, чтобы иметь такую систему на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю.

«Роскосмос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, и осуществляющая функции по обеспечению реализации государственной политики и правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению госимуществом в сфере космической деятельности.

