Российские ученые предложили новый подход в создании сверхъярких светодиодов, побив рекорд свечения аналогов

В России придумали метод более простого и быстрого создания эффективных сверхъярких светодиодов, применяемых в военной и гражданской сферах. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в Российском научном фонде. Разработку метода осуществили молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как рассказал источник агентства, в изготовлении высокомощных белых светодиодов, которые предназначены для автомобилей, подводных лодок, летательных аппаратов, туннелей, аэродромов, проведения спасательных работ и прочего, используются керамические формы веществ-преобразователей света — люминофоры. Они должны быть термически стойкими, компактными и долговечными, а их состав и форма должны не наносить ущерба окружающей среде при эксплуатации и последующей утилизации. Одна из передовых форм люминофоров — керамическая, которая изготавливается при высоких температурах, а сам процесс достаточно долговременный.

Коллектив ДФВУ предложил создавать люминофоры на основе керамики оптического качества, оптимизировав ее состав и предложив инновационный способ спекания исходных компонентов, а также научившись регулировать микроструктуру конечного материала. Был предложен новый подход, который позволяет получать необходимые материалы при температурах на 20% ниже обычных и сокращает общую продолжительность процесса в 10—20 раз. Эффективность свечения полученного материала оказалась выше, чем у известных аналогов, превысив рекордные 80%.

«Сейчас мы заняты производством серийных опытных образцов и макетов осветительных устройств на их основе. В дальнейшем мы планируем перейти на этап опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением индустриальных партнеров», — прокомментировал ТАСС новую разработку руководитель проекта, кандидат технических наук, профессор ДФВУ, директор научно-образовательного центра «Передовые керамические материалы» Денис Косьянов.