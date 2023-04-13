Утреннюю сессию пара доллар-рубль провела с небольшой тенденцией к росту, но с выходом на торги крупных игроков в 10:00 мск рубль перешел в наступление, довольно быстро отвоевал у доллара полпроцента стоимости, после чего лег в боковик. Ближе к закрытию торгов периодически наблюдалась активизация продавцов валюты.
Рубль разворачивается и меняет курс
Фаза падения рубля, похоже, завершилась — «россиянин» начинает дорожать. Спекулянты делают ставки на укрепление российской валюты
Коллаж: Тамара Ларина
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