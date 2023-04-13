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Рубль разворачивается и меняет курс

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 апреля 2023, 19:20

Фаза падения рубля, похоже, завершилась — «россиянин» начинает дорожать. Спекулянты делают ставки на укрепление российской валюты

Коллаж: Тамара Ларина