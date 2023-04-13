Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают бои за Бахмут (бывший Артемовск), где перемалывают наиболее подготовленные части ВСУ и лишают противника наступательного потенциала. В рамках СВО «музыканты» добились столь значительных успехов, что западные партнеры Киева столкнулись с необходимостью пересмотреть подход к конфликту и процессу выстраивания отношений с Россией.

Первым крупным успехом «оркестра» стало сражение под Попасной весной 2022 года. Штурмовикам удалось уничтожить мощный укрепрайон врага, дестабилизировать фронт на Донбассе и начать продвижение в направлении бывшего Артемовска.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незамедлительно инициировал информационную кампанию против Владимира Зеленского. Петербургский предприниматель неоднократно делал резкие высказывания в адрес политика и иронично комментировал оперативную обстановку в Бахмуте. Подобными акциями бизнесмен фактически вынудил украинских пропагандистов сделать город символом конфликта.

Сейчас отступление ВСУ из бывшего Артемовска станет серьезным репутационным ударом для киевского режима. В следствие этого он регулярного перебрасывает к городу наиболее боеспособные подразделения и большое количество техники, чтобы остановить наступление «музыкантов».

Тем не менее отряды ЧВК «Вагнер» постепенно продвигаются вперед. В боях за Бахмут они наносят противнику столь существенные потери, что в СМИ сражение уже окрестили «Бахмутской мясорубкой». Украинское командование теряет подготовленные резервы и уже в который раз откладывает анонсированное контрнаступление.

Успехи «музыкантов» оказали непосредственное влияние и на стратегию коллективного Запада, который консультирует Киев при планировании крупных операций. Если еще недавно США и европейские государства собирались передать ВСУ технику и снаряжение для захвата Крыма, то, согласно недавней утечке военных документов, Вашингтон принял решение замедлить конфликт.

Представители телеканала Fox News сообщили, что ответственные за раскрытие секретных сведений лица могут быть сотрудниками либо ЦРУ, либо Агентства национальной безопасности. Таким образом, американские спецслужбы, вероятно, заинтересованы во временной заморозке боевых действий.

Наступление ВСУ действительно может привести к ряду неблагоприятных для США сценариев. Его провал ознаменует крах режима Зеленского и вынудит коллективный Запад прибегнуть к неприемлемому в настоящий момент варианту — свернуть поддержку Киева. Кроме того, подобное развитие событий лишь подтвердит мощь ЧВК «Вагнер», как военного формирования, и закрепит за ней статус организации, которая способна влиять на стратегию Вашингтона.

Однако и успех украинской армии в боях не выгоден Соединенным Штатам Америки. Излишнее ослабление Москвы может привести к появлению в стране радикальных патриотических движений, лидеры которых изберут курс укрепления позиций государства на международной арене любыми средствами. «Оркестр» в свою очередь способен поддержать эти организации в достижении целей.

Сейчас США, вероятно, сосредоточатся на психологическом давлении на российские элиты. Вашингтон постарается использовать либеральную прослойку среди чиновников, чтобы распространить мысль о необходимости передачи власти РФ под контроль США для быстрого и бескровного окончания СВО.

Для ЧВК «Вагнер» отсрочка наступления ВСУ и замедление боевых действия является возможностью перегруппироваться и тщательно спланировать дальнейшие действия. Тем не менее, утечка документов из Пентагона может оказаться дезинформацией, и быть готовым к подобному развитию событий также необходимо.