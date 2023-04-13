Стратегия win-win: как сотрудничество бизнес-игроков помогает в импортозамещении и развитии экспорта

Эксперты прогнозировали, что Россия в течение ближайших трех лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки. Сотрудничество развивается и с восточными странами. И, если раньше не все верили в развитие этих направлений, то теперь «поворот на Юг и Восток» становится реальностью.

Россия активно проводит политику импортозамещения уже около 15 лет. За это время удалось существенно сократить долю импорта по многим позициям. Однако своего апогея программы импортозамещения достигли в прошлом году. В текущей ситуации, когда многие зарубежные компании ушли с российского рынка, ответственность за поставки продукции легла на российских производителей.

В начале 2023 зависимость локальной промышленности от импорта составила 39%. Это значительно ниже, чем у Канады, Нидерландов, Польши, Австралии, Германии, Саудовской Аравии и ряда других крупных экономик, и примерно на одном уровне с США и Индией.

В большинстве отраслей российской экономики за последние годы произошел рост доли отечественной продукции. Наиболее существенный – в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), наименьший – в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).

Сейчас отечественный рынок продолжает наполняться товарами локальных марок. В рамках стратегии импортозамещения появляется все больше проектов производства, снижающих зависимость экономики страны. Поэтому 2022 год можно называть периодом импортозамещения. Однако для восстановления экономического равновесия нужно пройти еще долгий путь.

Импортозамещающее стремление

Сегодня, как никогда, важно развивать тесное взаимодействие между компаниями. И многие представители бизнеса объединились в едином «импортозамещающем стремлении». Такой подход позволяет не только открыть новые возможности для бизнеса, но и ускорить достижение технологического суверенитета.

Один из ярких примеров – запуск бизнес платформы для цифрового импортозамещения от «Сбера». На площадке любая компания может подобрать российское программное обеспечение и технологическое оборудование взамен иностранного. Всего на платформе представлен 71 российский продукт, который может заменить 122 импортных программных продукта.

В отрасли нефтехимии тоже происходит активное сотрудничество компаний с целью усилить возможности локальных производителей изделий из полимерных материалов. Так, СИБУР запустил программу, направленную на помощь российским переработчикам полимеров в расширении их производственных мощностей. Компания предоставляет клиентам специальные условия на поставку сырья под обязательство клиентов инвестировать в новые производства или расширение действующих мощностей. Среди участников программы – «Европолимер», один из крупнейших производителей полиэтиленовой пленки и других изделий на основе полимеров. Компании удалось увеличить производственные мощности и приобрести новое оборудование.

Также бизнес развивает кооперацию в области замены оборудования. Вице-президент РСПП Мария Глухова отметила, что по ряду сегментов российским компаниям удалось заместить ушедших с рынка иностранных поставщиков сырья, материалов и, частично, комплектующих. При этом в промышленности результаты достаточно показательные – согласно опросу РСПП, треть оборудования ушедших с рынка поставщиков получилось заместить российским оборудованием. Например, КАМАЗ смог наладить выпуск грузовиков: электронный двигатель, который раньше закупался у Bosch, теперь поставляет предприятие Алтайского края. Агрохолдинг «Степь», один из крупнейших на юге России, в сотрудничестве с Ростсельмашем заместили 70% сельскохозяйственной техники.

В области медицины компании также стремятся заменить необходимые комплектующие и товары. В этом помогает сотрудничество с отечественными производителями. Компания «Нейрософт», выпускающая медицинское оборудование экспертного класса для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, смогла поставить отечественным компаниям необходимые комплектующие.

Компании объединяют усилия и в самых неожиданных областях – летом VK и Lesta Games объявили о партнерстве, в рамках которого планируют совместно развивать игровую индустрию и киберспорт в России. Компании собираются создавать совместные продуктовые интеграции, разрабатывать рекламные технологии и решения, генерировать игровой, развлекательный и обучающий контент.

Новая география экспорта

Экспортная деятельность позволяет развивать систему хозяйственных связей, и, как следствие, уменьшает импортозависимость, повышает гибкость реагирования на внешние шоки и разрывы в цепочках поставок. Сейчас российский бизнес активно ищет новые форматы внешнеэкономического сотрудничества. Переориентация на Восток и Африку играет значительную роль для отечественной экономики в части компенсации потерь от закрытия западных рынков.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой – растет экспорт российских товаров в дружественные страны. По ее словам, целые сектора экономики всего за второе полугодие 2022 смогли переориентироваться на новые рынки, при этом покупателями российской продукции остаются около 200 стран.

Эксперты считают, что Россия в течении ближайших 2–3 года может удвоить свое присутствие на рынке Африки, и он может заменить утраченный европейский. Структура поставок в Африку, скорее всего, сместится в сторону продовольствия (в первую очередь, зерна), топлива, химической промышленности, металлов и древесины.

Например, лесопромышленные предприятия РФ уже переориентируют поставки на дружественные страны: сейчас увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Торговля российским лесом, как и запчастями для заготовительной техники, будет идти через Восток.

Одно из самых востребованных экспортных направлений – продовольствие. Минсельхоз сообщил о наращивании экспорта зерна РФ в Африку и страны Ближнего Востока. Прошлой осенью РФ направила порядка 10,5 миллиона тонн зерновых, в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, и, согласно заявлению МИД, готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 миллионов тонн зерновых, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая.

Доля азиатского направления в экспорте металлургической продукции в этом году уже достигла 50%, тогда как ранее она находилась в пределах 10-20%. Ведущие предприятия переориентируют экспорт 4 млн тонн металлопродукции на рынок Юго-Восточной Азии.

При этом компании отмечают необходимость сотрудничества участников рынка в вопросах освоения новых территорий. Представитель компании Нетканика – производителя нетканых материалов для сегментов медицины и гигиены, поделился: «Российские производители чувствуют себя везде хорошо и уверенно, если у них есть возможность находиться на сопоставимой кривой затрат с конкурирующими компаниями мировой локации. Например, в прошлом году повторно начались массированные поставки готовых изделий и сырья из Китая. В отрасли есть серьезные опасения, что ситуация может повториться – китайская экономика оживает, стоимость логистики из КНР снижается, также как снижаются и сроки поставки продукции из Китая. Китайские материалы начинают комфортней себя чувствовать на рынках Европы и Центральной Азии, оказывая существенное давление на экспортеров из других регионов».

Так, ООО «ПРЕСТОРУСЬ», один из ведущих производителей геосинтетических материалов, в текущем году планирует впервые выйти на рынок Южной Африки. Во многом компании помогла программа СИБУРа «Экспортный форсаж» – в рамках нее переработчики могут получить специальные коммерческие условия на сырье для производимой из него и экспортируемой продукции, чтобы быть более конкурентными на зарубежных рынках. Компания отмечает, что уже на этом этапе есть желающие применить российскую продукцию в своих проектах – для поиска потенциальных клиентов на новых рынках производитель использовал программу «Цифровая лидогенерация».

Компании-производители базовых полимеров также переориентируют внешние торговые потоки на новые рынки. Около трети российского экспорта - 830,2 тыс. тонн - пластиков в 2021 г. приходилось на страны, которые ввели санкции. Сейчас компании активно развивают сотрудничество с Турцией, Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские производители полимеров суммарно нарастили экспорт в АТР. В частности, со второго полугодия 2022 г. поставки СИБУРа на азиатский рынок такой продукции как полипропилен, полиэтилен, синтетические каучуки превысили в 2,5 раза показатели предыдущего года. На Китай пришлось до 80% от общего объема экспортных продаж. В качестве потенциальных рынков компания рассматривает страны Юго-Восточной Азии.

Чтобы достичь высоких результатов в области импортозамещения и экспорта, производителям сейчас особенно важно поддерживать и развивать сотрудничество. Именно кооперация между компаниями позволяет ускорить достижение независимости от иностранных продуктов и технологий, а также выхода на новые территории. Ведь цель развития собственного рынка состоит в том, чтобы добиться позитивного эффекта – научиться самим производить сложные товары, диверсифицировать экономику и расширить технологические компетенции.