Теракт против военкора Владлена Татарского был организован спецслужбами Украины и их агентурой из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила Федеральная служба безопасности.

В пресс-релизе ФСБ, выдержки из которого публикует РИА Новости, отмечается, что руководителями экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК– экстремистская организация, запрещённая в России) Леонидом Волковым* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и Иваном Ждановым** (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) после начала СВО неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами».

Как результат, 2 апреля сторонницей ФБК Дарьей Треповой был совершён теракт. Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, который через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст.

По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале прибыл из Киева в Москву через территорию Латвии. В столице России он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого Денисов купил машину и снял квартиру рядом с жильем военкора.

После теракта Денисов 3 апреля срочно вылетел в Турцию транзитом через Армению. Российские спецслужбы планируют объявить его в международный розыск.

При этом знакомый Денисова подтвердил корреспонденту РИА Новости, что тот работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Он в СБУ работал», – сказал агентству житель Снежного.

На вопрос, было ли это секретом для соседей, собеседник агентства ответил: «Нет, не было».

Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером в воскресенье, 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, ещё более 40 человек получили ранения, в их числе трое несовершеннолетних.

По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины.

* Леонид Вoлков, **Иван Жданoв – . в отношении этих лиц в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск

