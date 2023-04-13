В МИД РФ предупредили о возросших рисках военного столкновения с НАТО

Риски столкновения сил России и НАТО возрастают.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. По его словам, риски, к сожалению, возрастают и это все понимают.

При этом в качестве наиболее яркого примера он привёл ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями Североатлантического альянса превращён из спокойной области в «зону военного соперничества».

«Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений не было рассмотрено НАТО», – подчеркнул Грушко, добавив, что увеличение на 1 200 км линии соприкосновения между Россией и альянсам на 1200 в результате вступления Финляндии в НАТО кратно увеличивает риски столкновения.

Как ранее писал «Эксперт», по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

Комментируя утечку в соцсети секретных документов по Украине, представитель Кремля отметил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт постепенно растёт.

«Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – убеждён Песков.

