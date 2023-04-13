В Роспотребнадзор рассказали, несёт ли угрозу вирус Хасеки

В Роспотребнадзоре рассказали, несёт ли угрозу для эпидемиологического благополучия населения России может вирус Хасеки, который переносят клещи.

Как пояснили в ведомстве, вирус не новый и его угроза минимальна. В целом болезнь, вызванная им, напоминает обычную простуду, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что впервые о вирусе Хасеки сообщили пять лет назад китайские учёные. Известно, что этот вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе.

«Но угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что немногочисленные случаи на территории России подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведённых центром «Вектор».

Исследования показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко. Способы профилактики те же, что и при других заболеваниях, передающихся клещами.

«Следует выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанами, пользоваться специальными репеллентами, не ложиться на траву и обязательно осматривать себя после прогулки, напомнили в ведомстве», – завили в Роспотребнадзоре.