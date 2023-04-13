Владимир Ефимов: еще 40 садиков, школ и поликлиник построят инвесторы в Москве

Власти Москвы за три месяца текущего года согласовали 20 договоров участия, по которым инвесторы к 2028 году построят и передадут городу 40 образовательных и медицинских объектов. Об этом сообщил 13 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, новый механизм обеспечения москвичей необходимой инфраструктурой утвердил мэр столицы Сергей Собянин в феврале 2021 года. По его условиям, девелоперы могут подписать с властями города договоры участия в его развитии и благоустройстве. Под этим подразумевается строительство и передача столице нужных ей объектов в рамках застройки участков жильем.

«В январе – марте этого года город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 23 детских сада, рассчитанных на 5,7 тыс. воспитанников, 15 школ и образовательных комплексов на 13,1 тыс. мест, а также две поликлиники более чем на тысячу посещений в смену», – сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, общий объем инвестиций в эти проекты составит около 48,8 млрд рублей. При этом все объекты должны соответствовать требованиям властей Москвы, и за соблюдением этих норм будут следить профильные органы исполнительной власти, подчеркнул вице-мэр.

В том числе, в ТиНАО девелоперы построят 6 детских садов, два образовательных комплекса и поликлинику, инвестировав в них 12,4 млрд рублей, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «В семи округах внутри МКАД будет построено 17 детских садов, 13 школ и одна поликлиника за МКАД, общая сумма вложений в объекты составит 36,4 млрд рублей», — добавил он. Кроме того, по 7 объектов возведут на юге и юго-востоке столицы, 6 – на севере, четыре – на востоке, по три – на западе и северо-западе и один на северо-востоке, резюмировал Максим Гаман.