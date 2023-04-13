ВСУ продолжают нести большие потери: Минобороны сообщило оперативную сводку о ходе СВО

ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Об этом на брифинге 13 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Коношенко. По его словам, согласно оперативным данным, за последние сутки на Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Терны и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 украинских боевиков, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Невское (ЛНР) уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Потери противника составили более 35 украинских боевиков, 2 автомобиля и гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Полтавка, Верхняя Терса и Омельник (Запорожская область). Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и гаубица «Мста-Б». В районе населенного пункта Гуляйполе (Запорожская область) уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны.

На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артёмовска (украинское название Бахмут). Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из этого населённого пункта.

Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники украинских войск в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении составили 300 человек убитыми. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая украинскую БМП, 6 боевых бронированных машин, буксируемую гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.

Российские системы ПВО за сутки перехватили 9 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 6 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное (ЛНР), Кирилловка и Волноваха (ДНР).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 407 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 747 БПЛА, 415 ЗРК, 8 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевые машины РХСО, 4 576 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 487 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, которые были озвучены накануне, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ освободили от украинских вооруженных формирований три квартала Артёмовск. Кроме того, российским силам удалось сорвать попытку украинской армии подтянуть резервные подкрепления гарнизону, удерживающему город.