ЕС отрезвляется: замороженные активы России придется вернуть обратно

С конфискованными у России деньгами Европе придется распрощаться и отдать их обратно. Такие выводы публикует немецкая Die Welt, ссылаясь на неопубликованные документы Еврокомиссии.

«Согласно данным из неопубликованных документов, [...] Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — указывает издание.

Кроме того, продолжает Die Welt, если эти активы, местонахождение которых на данный момент неизвестно, найдут и заморозят, то их невозможно будет конфисковать. Для этого нужно будет доказать, что российские миллиардеры повинны в неких преступлениях, что почти неизбежно затянет судебные процессы на годы.

Тем не менее в ЕС ищут способы «подзаработать» на российских активах. Одно из последних обсуждаемых предложений — вложить замороженные активы ЦБ РФ в европейские гособлигации под 2,6% годовых. В Еврокомиссии считают, что это юридически возможно, как «чрезвычайная мера». При этом в Брюсселе невысоко оценивают риск потерять часть средств, хотя и допускают его и оценивают вероятные потери от неудачных инвестиций в €4 млрд.

Напомним, в июне прошлого года Минюст США официально сообщил, что в результате наложенных на Россию санкций за рубежом заморожены активы российских граждан на сумму 30 млрд долларов. Находящиеся за границей средства ЦБ РФ в размере 300 млрд долларов были также заморожены.