Юань становится все интереснее для россиян и опаснее для доллара

Офшорный юань стабилизировался на уровне 6,89 за доллар, но рискует обесцениться, поскольку более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в Китае повысили вероятность того, что центральный банк может снизить процентные ставки для поддержки экономики. Потребительская инфляция в Китае неожиданно замедлилась в марте до 0,7% — самого низкого уровня с сентября 2021 года, в то время как инфляция производителей снизилась до 33-месячного минимума на уровне -2,5%.

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Между тем Народный банк Китая впервые в марте этого года сократил норматив обязательных резервов банков, чтобы помочь восстановлению экономики. ЦБ также сохранил зафиксированные в марте ключевые ставки по кредитам без изменений — с годовой основной ставкой по кредитам на уровне 3,65% и пятилетней на уровне 4,3%.

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Юань также столкнулся с давлением со стороны последних данных по занятости в США, которые указали на напряженный рынок труда страны и увеличили число ожидающих очередного повышения процентной ставки ФРС в мае.

Тем временем на Московской бирже средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов понизился на 29 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9167 руб. Минимальный курс составил 11,86 руб., максимальный — 11,962 руб. Было заключено 36168 сделок. Объем торгов составил 78517,38 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц.

На мировом же рынке юань приобретает все больший вес. Согласно статистике, в феврале 2023 года юань занимал пятое место в валютных расчетах в SWIFT — на его долю приходилось 2,19% после доллара (41,1%), евро (36,43%), британского фунта стерлингов (6,58%) и японской иены (2,98%).

По данным Банка международных расчетов, на международные облигации, номинированные в юане, в четвертом квартале 2022 года приходилось 0,63%, что все еще составляет большой разрыв по сравнению с долларом (47,83%) и евро (36,29%). Согласно отчетам МВФ, к четвертому кварталу 2022 года доля юаня составляла 2,69% мировых резервов, доллара — 58,36%, евро — 20,47%, иены — 5,51%, британского фунта — 4,95%, так что разница по-прежнему существенная.

Вместе с тем, пишет Financial Times со ссылкой на данные SWIFT, с 2022 года доля юаня в мировой торговле выросла с 2 до 4,5%. В результате китайская валюта приблизилась к статусу конкурента евро, который занимает шесть процентов рынка. На рост популярности юаня повлияло его широкое использование в торговле Китая с Россией. Также к этому привел рост стоимости долларового финансирования в результате повышения ставки Федеральной резервной системой США.

Действительно, интерес россиян к китайской валюте очень высок. Физические лица в марте существенно увеличили покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки. Как сказано в обзоре Банка России, всего население купило валюты на 121,8 млрд рублей. Для сравнения, в феврале продажи составили 72,6 млрд рублей. При этом, в отличие от предыдущих месяцев, граждане значительно нарастили объемы покупки юаней: с 11,6 млрд рублей в феврале до 41,9 млрд рублей в марте. Покупки осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

Юань обрел дзен, а доллар — шторм

Юань по отношению к доллару невозмутим, как будто обрёл свой буддистский дзен, говорит аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Для «зелёного» события и движения марта-апреля драматичны. Банковский кризис, невиданное со времени пандемии вливание долларовой ликвидности от ФРС, ожидания прекращения роста её ставки на фоне снижения инфляции и угрозы рецессии — события начинают приобретать характер идеального шторма.

Всё это обрушило индекс доллара к шести основным валютам USDX с годового пика 8 марта на уровне 105,9 п. до рубежа 101,1 к 13 апреля — то есть, на 5% практически за месяц. Но по отношению к юаню американец за это время снизился с 6,98 к 6,87 — на 2%. В апреле амплитуда его колебаний очень невысока — в пределах 1%: 6,86-6,89, хотя, казалось бы, потенциал роста юаня намного больше, говорит эксперт.

В Китае по сравнению с США выше годовые темпы роста ВВП — 2,9% к 0,9%; ниже отношение госдолга к ВВП — 77% и 129% соответственно. И вышедшие на текущей неделе данные по мартовской инфляции сильно отличаются: 0,7% в Поднебесной (снижение с 1% в феврале) и нашумевшее вчера уменьшение до 5% в США с 6% месяцем ранее.

«Но, очевидно, более сильное укрепление юаня сдерживается опасениями по поводу геополитической напряжённости — в том числе из-за Тайваня, — а также возможными ограничивающими действиями Народного банка Китая, поскольку юань в мире — не вполне рыночная валюта, — отмечает Ковалёв. — Поэтому можно предположить на перспективу ближайших недель достаточно стабильный юань в коридоре 6,82—6,96. Вероятно и некоторое дальнейшее ослабление доллара ближе к 2024 г., когда начнётся снижение ставки ФРС.»

Однако к рублю юань растёт адекватно доллару. Все факторы ослабления российской валюты вполне проявляются и с «китайцем». Более того: в связи с происходящей «юанизацией» внешнеэкономической деятельности и расчётов России можно предполагать более высокий спрос на юани по сравнению с долларами. Однако и предложение китайской валюты в России возрастает — из-за растущей доли и сумм оплат нашего экспорта в юанях. Но в перспективе года вероятно преодоление апрельского максимума пары юань/рубль — рубежа 12,1 — ожидает Владимир Ковалёв.

Дефицита юаней не будет

С начала этой недели валютная пара CNY/RUB консолидируется в торговом диапазоне 11,7—11,98 руб., что составляет 1,9%, указывает, в свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. По состоянию на 9:00 мск курс юаня составляет 11,9 руб. Восходящий тренд по паре сохраняется с ноября прошлого года: с начала нынешнего юань укрепился к российской валюте на 21%, с ноября 2022 на 41%, а с начала этой недели рост составляет 0,7%.

Эксперт обращает внимание на рост популярности китайской валюты в нашей стране: в марте россияне купили юани на 41,9 млрд рублей против 11,6 млрд рублей в феврале. Покупки юаней физлицами в марте осуществлялись, согласно данным Банка России, преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

«Стоит отметить интернационализацию юаня в части расширения использования его в расчётах по трансграничным товарным сделкам. Данные SWIFT по финансированию торговли и международным платежам показывают, что доля юаня в торговом финансировании выросла менее чем с 2% в феврале 2022 года до 4,5% в феврале 2023. Юань приблизился к евро, доля которого составляет 6% согласно информации Financial Times. В конце марта Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара США в двусторонней торговле и замене его на юани и реалы», — рассказывает Чеврычкин.

На прошлой неделе некоторые СМИ сообщали, что во многих крупных банках возник дефицит наличных юаней. Такая ситуация с валютной ликвидностью у банков образовалась по причине того, что покупатели валюты не хранят её потом в банках. Позже появилась информация о том, что крупнейшие банки, получили от ЦБ РФ кредиты в юанях в эквиваленте 1 млрд долл.

«Уверен, что не стоит поддаваться панике и считаю эту историю с ликвидность временной, а не системной. Спрос на юани будет удовлетворен. Вместе с тем в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы ожидаем увидеть коррекцию по юаню. Технически он сильно перекуплен — об этом свидетельствуют сигналы на продажу по индикатору RSI на недельных и дневных тайм-фреймах. Практика часто показывает, что такие сигналы предшествуют коррекции или смене тенденции. Ожидаем увидеть юань в диапазоне 9,5 — 10,5 руб. в течение 2023 года», — заключает Сергей Чеврычкин.