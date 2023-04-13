Юрист предупредила о последствиях неявки в военкомат по электронной повестке

Госдума приняла в трёх чтениях законопроект о едином реестре военнообязанных, в котором, в частности, есть положение об электронном информировании призывников о необходимости явиться в военкомат.

Юрист Марина Сапожникова в интервью изданию Сиб.фм рассказала о последствиях, которые грозят призывнику из-за неявки в военкомат по электронной повестке.

В частности, уклонисту запретят регистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Кроме того, будет приостановлено действие водительских прав и введён запрет на оформление сделок с недвижимым имуществом.

«Также предусмотрена административная ответственность за неисполнение обязанности по воинскому учету, где предусмотрен штраф от 500 до 3 000 руб.», – резюмировала юрист.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, оценивая законопроект о едином реестре военнообязанных, пояснил, что связан он не с мобилизацией, а с воинским учётом. Говоря же о новом способе рассылки повесток, эта работа абсолютно необходима, так как нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учёта.

При этом Песков заявил, что в Кремле нет ощущения то, что такое оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне спецоперации может вызвать панику и новую волну эмиграции.