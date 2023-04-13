Законопроект о расширении возможностей списания долгов внесут в Госдуму

Законопроект, расширяющий возможности внесудебной процедуры банкротства граждан, могут принять уже этой весной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства. Документ разработан Минэкономразвития и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Будущим законом предполагается увеличить сумму внесудебного списания долгов с 500 тысяч до 1 млн рублей. Помимо этого, право законно снизить кредитное бремя получат те, кто имеет постоянный доход в виде социальных выплат – пенсионеры и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Действующая сейчас версия закона такого права указанным категориям граждан не дает.

Статья по теме: Банки стали реже одобрять россиянам кредиты «Известия» указывают: в начале года заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщал, что министерство работает над законопроектом о снижении нижнего порога суммы долга с 50 до 25 тысяч рублей и увеличении нижнего порога до 1 миллиона рублей. По мнению ряда экспертов, такая мера действительно необходима: ранее российские СМИ, ссылаясь на данные профильных источников, сообщали, что в 2022 году уровень закредитованности граждан страны вырос до рекордных 55%.

