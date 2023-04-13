Право Кредиты

Законопроект о расширении возможностей списания долгов внесут в Госдуму

13 апреля 2023, 10:13

Избавиться от миллионных кредитных задолженностей теперь смогут новые категории граждан

piqsels

Законопроект, расширяющий возможности внесудебной процедуры банкротства граждан, могут принять уже этой весной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства. Документ разработан Минэкономразвития и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Будущим законом предполагается увеличить сумму внесудебного списания долгов с 500 тысяч до 1 млн рублей. Помимо этого, право законно снизить кредитное бремя получат те, кто имеет постоянный доход в виде социальных выплат – пенсионеры и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Действующая сейчас версия закона такого права указанным категориям граждан не дает. 

«Известия» указывают: в начале года заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщал, что министерство работает над законопроектом о снижении нижнего порога суммы долга с 50 до 25 тысяч рублей и увеличении нижнего порога до 1 миллиона рублей. По мнению ряда экспертов, такая мера действительно необходима: ранее российские СМИ, ссылаясь на данные профильных источников, сообщали, что в 2022 году уровень закредитованности граждан страны вырос до рекордных 55%.
 