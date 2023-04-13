Завод химоборудования «Заря» вдвое нарастил мощности по выпуску унникальных крупногабаритных емкостных аппаратов

Инвестиции в расширение производства на заводе «Заря» превысили 135 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 30 млн рублей — региональный Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Заем выдан по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия»

Предприятие направило средства займа на покупку дополнительного технологического оборудования. В результате производственные мощности по выпуску крупногабаритных емкостных аппаратов выросли с 24 до 48 единиц в год. Среди выпускаемых изделий теплообменники, аппараты с перемешивающим устройством и колонное оборудование.

«Заем ФРП помог нам обновить и расширить станочный парк. Благодаря этому сроки изготовления готового оборудования уменьшились, а также появилась возможность выпускать уникальные крупногабаритные изделия. Это повысит нашу конкурентоспособность на рынке», — пояснил генеральный директор АО «ДЗХО «Заря» Митрошин Олег Александрович

Основными заказчиками комплектующих выступают «Татнефть» и строительный холдинг «Титан-2». Все оборудование производится индивидуально под задания заказчиков.

На предприятии налажена замкнутая система выпуска продукции. «Заря» осуществляет штамповку днищ, механическую обработку и сборку комплектующих на одной производственной площадке.

Флагманская программа ФРП «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции.