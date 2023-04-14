Акции дня: бумаги «Норникеля» в плюсе после новостей о выкупе акций

Лучше рынка на Мосбирже торговались акции компании «Норникель» по итогам сессии в пятницу, 14 апреля. Котировки поднялись на +2,62% до 15 808 руб. за штуку.

Бумаги дорожали после новостей о выкупе компанией своих акций по программе мотивации для сотрудников, которые смогут бесплатно получить токены, выпущенные на доход от этих акций. Предполагается направить на эти цели 6,28 млрд рублей.

На данный момент компании «Интеррос» Владимира Потанина принадлежит 37% «Норникеля», у UC Rusal — 26,39%. На мотивационную программу пойдут 0,266% акций.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,42 % до 2554,85 пунктов. Индекс РТС показал нулевые колебания на уровне 982,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:34 мск составила 86,35 долларов за баррель (+0,30 %). Российская валюта слабела– 82,27 руб. за доллар.