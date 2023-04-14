Nasdaq: набор высоты перед падением

Вчерашняя статистика, намекавшая на то, что агрессивный подъем ставки ФРС в паре с банковским кризисом замедляют экономику США, порадовала рынки. Порой они все еще готовы жить в режиме «плохие новости – это хорошие новости»: на фоне сваливания в рецессию снижение инфляции едва ли может считаться такой уж доброй вестью.

Индекс цен производителей (PPI) в марте неожиданно рухнул на 0,5% (аналитики прогнозировали его рост на 0,1%). В годовом выражении промышленная инфляция упала до 2,7% с 4,9% в феврале – ожидалось 3%.

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При этом на неделе, завершившейся 8 апреля, заявки на пособие по безработице выросли до 239 тыс. при прогнозе в 232 тыс. Это почти пятимесячный максимум, но он все равно ниже уровня 270 тыс., достижение которого, по распространенному среди экономистов мнению, будет сигнализировать о серьезном ухудшении ситуации на рынке труда.

И все же трейдеры, учитывая двойной мандат ФРС – ценовая стабильность и полная занятость – готовы были счесть все это очередным аргументом в пользу остановки ужесточения денежно-кредитной политики. По данным CME Group, подразумеваемая срочным рынком вероятность того, что на майском заседании ставка останется неизменной, подскочила с 29% до 39%, затем, впрочем, снизившись примерно до 1:3.

Dow Jones Industrial Average прибавил 1,14%, S&P 500 – 1,33%, а Nasdaq Composite – 1,99%. Акции росли широким фронтом, но лидировали чувствительные к ставкам бумаги технологических компаний. И особенно поддержали индексы самые капитализированные из них: Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com прибавили 3,41%, 2,24%, 2,67% и 4,67% соответственно.

Рынки верят, что майское повышение ставки, если и состоится, то станет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Они ждут, что угроза рецессии вынудит ФРС уже летом или осенью начать новый цикл – смягчения. Это противоречит текущей риторике регулятора, но начавшееся вместе с банковским кризисом резкое кредитное сжатие, действительно, способно изменить мнение чиновников.

«Протокол мартовского заседания показывает, что спустя две недели после краха SVB в ФРС все еще больше беспокоились о риске повышения инфляции, чем о риске гораздо более резкого замедления экономической активности, нежели они ожидали ранее, - написал клиентам главный экономист Pantheon Macroeconomics Иэн Шепердсон. – Мы сомневаемся, что эта точка зрения устоит при соприкосновении с данными, которые будут поступать в течение пары ближайших месяцев».

Однако рынку акций последнее серьезно помочь не сможет. Уже настало время, когда плохие новости – это, на самом деле, просто плохие новости.

Сезон отчетности, «официально» открываемый сегодня крупными банками – Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo – обещает стать худшим за долгое время. Это будет уже второй подряд квартал падения прибыли компаний в годовом выражении, что соответствует определению так называемой «рецессии доходов».

А приближение и наступление полноценной экономической рецессии приведет к новому обрушению финансовых результатов. Это же отправит вниз и акции.

Bank of America уже предсказывает, что оставшаяся часть 2023 года будет хуже, чем прошедший квартал. Оценка консенсусом прибыли на акцию в I квартале снизилась для S&P 500 на 6%, но ее падение всегда ускорялось после начала рецессии, написали клиентам стратеги банка во главе с Савитой Субраманьян.

С июня консенсус-прогноз на 2023 год упал на 13% до $220, но BofA ждет, что прибыль будет еще ниже – $200. При этом технологические акции столкнутся с тем, что он назвал «последствиями, подобными 2000 году».

После взрыва «пузыря доткомов» и рецессии начала 2000-х оценки прибыли снижались пять кварталов подряд – в среднем на 12% перед каждым сезоном отчетности. Они падали шесть кварталов (в среднем на 20%) и после кризиса 2008 года. Это, действительно, сулит фондовым индексам совсем невеселое продолжение года.

Нет никаких особых причин для того, чтобы наблюдавшееся всегда при экономических спадах ускоренное падение прибыли, а с ней – и переоцененных акций, не повторилось бы на этот раз. Разве только рецессия все-таки минует США, во что еще верят отдельные оптимисты. В противном случае, шансов нет – исторически американский рынок находит свое «дно» только после ее начала.

