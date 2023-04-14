Антон Силуанов заявил о новых приоритетах бюджетно-налоговой политики

Глава Минфина России, выступая на расширенном заседании коллегий Минфина РФ и Минэкономразвития, объявил об изменении приоритетов бюджетно-налоговой политики.

«В текущем году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития. С акцентом на технологическое развитие и расширение инфраструктуры, социальную поддержку нуждающихся граждан, интеграцию новых регионов и обеспечение безопасности страны», — цитируют министра в телеграмм-канале финансового ведомства.