Белоусов провёл заседание по вопросам развития беспилотных авиационных систем

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

В рамках заседания был представлен первый прогноз баланса производства и спроса на беспилотные авиационные системы различных типов, которые были ранее одобрены президиумом правкомиссии.

Это восемь типов БАС: самолёт лёгкий и средний, вертолёт средний и тяжёлый, мультиротор лёгкий, средний и тяжёлый, а также образовательные БАС, передаёт официальный сайт Кабмина РФ.

В ходе заседания обсуждалась первая сборка национального проекта по беспилотным авиационным системам, который нацелен на создание новой конкурентоспособной отрасли разработки, производства и эксплуатации БАС, а также на решение трёх ключевых задач.

Речь идёт о создании условий для расширения практики использования БАС в традиционных нишах и создание новых сегментов отечественного рынка; обеспечении технологического суверенитета в области БАС, БВС, бортовых и наземных систем, а также об интеграции БАС в воздушное пространство в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан.

По итогам заседания были даны поручения по доработке облика национального проекта в части дополнения конкретными показателями по сокращению сроков сертификации БАС, по достижению уровня технологического суверенитета, означающего национальный контроль за цепочкой технологической и производственной кооперации, интеллектуальными правами, кадрами и основными узлами и комплектующими.