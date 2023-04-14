Денежная база в России выросла почти до 17 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 7 апреля составил 16 трлн 996,6 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 0,84%, или на 140,8 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 31 марта объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 855,8 млрд рублей. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта 2022 года — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

По данным регулятора на 1 апреля, объем денежной базы в широком определении составил 23 трлн 788,7 млрд рублей. Из них количество наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций оценено в 16 трлн 661 млрд рублей, на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России на начало месяца находилось 3 трлн 317 млрд рублей, обязательные резервы составили 265,4 млрд рублей, депозиты кредитных организаций в ЦБ — 3 трлн 545,3 млрд рублей.

