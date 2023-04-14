Президент Бразилии Лула призвал покончить с доминированием доллара

Бразилия и Китай недавно договорились перейти в двусторонней торговле на расчеты в реалах и юанях. Так что в призывах Луиса Игнасио Лулы да Силвы отказаться от американского доллара нет ничего удивительного. Кстати, МВФ президент Бразилии, находящийся сейчас в Китае с официальным визитом, образно обвинил в том, что он «душит» экономики десятков стран. Поездка в Пекин является посланием всей планете о том, что Бразилия вернулась на международную арену как один из ключевых игроков.

«Почему все страны должны торговать за доллары?- задал Лула риторический вопрос в Шанхае на церемонии вступления в должность главы Нового банка, банка БРИКС, своего союзника и бывшего президента Бразилии Дилмы Русефф.- Кто решил, что доллар должен быть мировой валютой? Почему какой-нибудь банк вроде, например, Нового банка не может финансировать в другой валюте торговлю между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими членами БРИКС? Сегодня всем приходится охотиться за долларами для экспорта, хотя они могут экспортировать в своих национальных валютах».