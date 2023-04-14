Президент Бразилии Лула призвал покончить с доминированием доллара

Бразилия и Китай недавно договорились перейти в двусторонней торговле на расчеты в реалах и юанях. Так что в призывах Луиса Игнасио Лулы да Силвы отказаться от американского доллара нет ничего удивительного. Кстати, МВФ президент Бразилии, находящийся сейчас в Китае с официальным визитом, образно обвинил в том, что он «душит» экономики десятков стран. Поездка в Пекин является посланием всей планете о том, что Бразилия вернулась на международную арену как один из ключевых игроков.
«Почему все страны должны торговать за доллары?- задал Лула риторический вопрос в Шанхае на церемонии вступления в должность главы Нового банка, банка БРИКС, своего союзника и бывшего президента Бразилии Дилмы Русефф.- Кто решил, что доллар должен быть мировой валютой? Почему какой-нибудь банк вроде, например, Нового банка не может финансировать в другой валюте торговлю между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими членами БРИКС? Сегодня всем приходится охотиться за долларами для экспорта, хотя они могут экспортировать в своих национальных валютах».
Нашлись у Лулы несколько жестких слов и для МВФ, которого он, например, обвинил в принуждении Аргентины резко сократить расходы взамен на кредит.
«Ни один банк не должен душить экономики стран так, как это делает МВФ сейчас с Аргентиной, или как они делали много лет с Бразилией и каждой третьей страной в мире,- заявил бразильский лидер, возглавляющий в Бразилии левую Партию трудящихся.- Ни один лидер не должен приставлять нож к горлу (другого), потому что его страна должна деньги».
Лула сменил в январе 2023 года на посту президента Бразилии проигравшего выборы Жаира Болсонару. Это его второе президентство: он уже возглавлял Бразилию в 2003-11 годах. Летом 2017 года его приговорили к длительному тюремному сроку по делу о коррупции и отмывании денег, но в ноябре 2019 г. он вышел на свободу. В марте 2021 года Верховный суд отменил все обвинения в его адрес.
«Бразилия вернулась!- заявил Лула в Шанхае.- Время, когда Бразилия не участвовала в принятии важных для всего мира решений осталось в прошлом. Мы вернулись на международную арену после необъяснимого отсутствия».
Китай является главным рынком для бразильского экспорта. Пекин покупает у бразильцев сои, говядины, железной руды и других товаров и сырья на десятки миллиардов долларов. В марте Бразилиа и Пекин объявили о переходе на расчеты во взаимной торговле в национальных валютах. Уже определены по одному банку в каждой стране для обмена юаней на реалы и наоборот. Такие же соглашения, кстати, у Пекина есть с Россией, Пакистаном и несколькими другими странами.