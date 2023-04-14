Экстренное спасение Credit Suisse пошатнуло веру в Швейцарию

На этой неделе две палаты парламента Швейцарии проголосовали за то, чтобы отклонить выделение правительством 109 млрд швейцарских франков ($122,82 млрд) в качестве помощи для проведения сделки между двумя крупнейшими банками страны, продемонстрировав свое негативное отношение к данному процессу. Голосование не могло повлиять на ход слияния, но это, безусловно, политический удар для правительства в год выборов (которые пройдут 22 октября), и оно может не дать возможности исполнительной власти заручиться широкой поддержкой населения.

Статья по теме: Швейцарские законодатели назвали виновных в крахе Credit Suisse

По мнению аналитиков, применение законов о чрезвычайном положении, при которых акционеры и парламентарии не имеют права голоса, также нанесет ущерб репутации финансовой индустрии Швейцарии, особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны других финансовых центров, таких как Сингапур.

Статья по теме: Credit Suisse ликвидирован

Директор швейцарского социологического агентства Sotomo и политолог Майкл Херманн полагает, что швейцарская политическая модель в данный момент находится под давлением, а восприятие Швейцарии иностранцами как благоприятной для бизнеса финансовой гавани может быть подорвано. Эксперт подчеркнул: «Легитимность в швейцарской политике была ослаблена, люди, которые беспокоились о чрезмерно могущественном правительстве во время COVID, увидят, что их опасения подтвердились. Это подрывает доверие к демократии — парламент говорит «нет», но чрезвычайные кредиты все равно предоставляются».

Недавний опрос Sotomo показал, что две трети населения были против поглощения UBS Credit Suisse, в то время как треть респондентов были недовольны тем, что законы о чрезвычайном положении использовались в обход парламента. Эти действия уже усилили поддержку групп правого крыла, включая Швейцарскую народную партию (SVP) и либертарианское движение Ауфрехта Швейца на местных выборах. Обе партии рассчитывают добиться успеха на общенациональных выборах в октябре.

Слияние UBS и Credit Suisse стало первым случаем, когда парламент отказался поддержать чрезвычайные законы, направленные на быстрое преодоление кризисов. Возможность действовать без одобрения парламента, введенная в 2000 году, использовалась правительством во время пандемии COVID для обеспечения соблюдения ограничений, а в прошлом году вновь была применена для предоставления швейцарской энергетической компании Axpo кредитной линии.

В преддверии слияния в марте 2023 года закон о чрезвычайном положении позволил подгруппе из шести законодателей одобрить план кабинета министров по предоставлению финансовой помощи от имени законодательного органа, вызвав гнев почти 250 парламентариев, которых фактически лишили права голоса. Лидер социал-демократической группы в нижней палате парламента Швейцарии Роджер Нордманн на этой неделе прокомментировал происходящее Reuters: «Это был не самое удачное событие для швейцарской демократии. Это ужасно, что парламент был поставлен в такое положение».

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер пыталась защитить использование чрезвычайных полномочий, заявив, что Швейцария не является «чрезвычайной диктатурой». Она выступила перед парламентом во время бурного чрезвычайного заседания на этой неделе: «Мы делаем это не для развлечения. Мы действительно не знали, что еще можно сделать. Закон о чрезвычайном положении основан на федеральной конституции, и я не думаю, что правильно говорить, что он незаконен». Швейцарское правительство заявило, что примет во внимание осуждение парламента, но подчеркнуло, что успех поглощения имеет первостепенное значение, поскольку призвано предотвратить финансовый кризис.

Отраслевые эксперты заявили, что политики вряд ли изменят сделку, поскольку UBS получил полную свободу действий в определении числа рабочих мест, которые будут сокращены, и того, что будет сделано с внутренним розничным бизнесом и банковскими услугами Credit Suisse. Ранее швейцарские СМИ писали, что поглощение может привести к тому, что объединенный банк сократить 11 000 рабочих мест в Швейцарии или 30% от их текущего числа.

Содиректор института экономических исследований KOF в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Ханс Герсбах полагает, что большинство политиков не хотят вмешиваться в слияние, несмотря на риторику. Он подчеркнул: «Политики, возможно, хотели показать свое неодобрение по поводу того, что произошло, но они не хотят, чтобы поглощение UBS провалилось».

Эксперт по экономическому праву из Бернского университета Питер Кунц сказал, что законодатели были неспособны повлиять на процесс. Слова специалиста неутешительны: «В Швейцарии мы часто похлопываем себя по плечу за то, что у нас самая старая демократия в мире». Тем не менее, семь человек приняли решение о поддержке поглощения, и парламент не имеет права голоса в этом вопросе. Питер Кунц полагает, что «использование такого чрезвычайного законодательства, отменяющего антимонопольные правила, является проблемой для швейцарской демократии и верховенства закона. Это ставит под сомнение швейцарскую демократию».