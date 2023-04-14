Россия начала создавать электрический авиадвигатель нового поколения для пилотной и беспилотной техники

Первый в стране полностью электрический двигатель для пассажирских самолетов и тяжелых беспилотников начал создаваться компанией "Эколибри". Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на слова председателя научно-технического совета компании Алексея Рогозина. Речь идет о двигателе ЕМ-01, который является прототипом первенца в семействе нового поколения авиадвигателей.

Статья по теме: «Зеленая» авиация: первый электродвигатель для гражданского самолета

"Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолетов, в том числе аппаратов вертикального взлета и посадки, так и в беспилотной технике", - приводит агентство комментарий Рогозина, добавившего, что при разработке электрического "сердца" внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортозависимость комплектующих. При этом уточняется, что планируемая мощность нового авиамотора составит от 10 до 200кВт, что позволит самолетам эффективно и безопасно переводить как пассажиров так и габаритные грузы.

"Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении", - цитируют РИА Новости слова представителя компании-разработчика.

АО "Эколибри" - разработчик технологий для отрасли электрической авиации. Компания генерирует собственные технологии в области гибридных силовых установок авиационного назначения, применения композитных материалов, аэродинамических и прочностных расчетов. Компания занималась созданием отечественного самолета вертикального взлета и посадки.