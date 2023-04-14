Глава «Роскосмоса» заявил, что Россия опережает США и весь мир в ядерной космической энергетике

Приоритетом России назвал работы в области ядерной космической энергетики руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщило РИА Новости, приведя выдержку из выступления главы госкорпорации на Международном кинофестивале «Циолковский», проходящем сейчас в Калуге. По словам Борисова, отставание других стран от РФ в этой сфере исчисляется годами.

«Не только у нас, как вы знаете, и в Америке ведутся работы над ядерной космической энергетикой, но Россия имеет явный приоритет в этой области. Мы имеем гиндикап в пять-шесть лет как минимум», - сказал глава госкорпорации, ведя диалог с гостями фестиваля.

Борисов также рассказал о работах по созданию первого российского ядерного космического буксира «Зевс», предназначающегося для межпланетных полетов. Как сообщил глава «Роскосмоса», постройка «Зевса» будет завершена к 2030 году.

Напомним, первый советский термоэлектрический реактор-преобразователь «Ромашка» (прообраз нынешних отечественных ядерных космических двигателей) был создан и запущен 14 августа 1964 года в Институте атомной энергии («Курчатовском институте»).

