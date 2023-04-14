Рынок акций провел сегодня спокойную сессию с тенденцией роста многих «голубых фишек». По ходу торгов явно видно, что большая часть инвесторов бумаги продавать не готова, а от активного наращивания лонгов их сдерживает высокая перекупленность рынка.
Индекс Мосбиржи почти вдвое перекрыл рекорд четырехлетней давности
Индекс Мосбиржи продолжает плавно карабкаться вверх. Сегодня локомотивом его роста стали подорожавшие на 2,4% акции «Норникеля» из-за объявления выкупа бумаг ГМК с рынка. А вот золото обвалилось на 2%.
Коллаж: Тамара Ларина
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