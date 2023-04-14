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Индекс Мосбиржи почти вдвое перекрыл рекорд четырехлетней давности

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 апреля 2023, 20:06

Индекс Мосбиржи продолжает плавно карабкаться вверх. Сегодня локомотивом его роста стали подорожавшие на 2,4% акции «Норникеля» из-за объявления выкупа бумаг ГМК с рынка. А вот золото обвалилось на 2%.

Коллаж: Тамара Ларина