Индекс Мосбиржи почти вдвое перекрыл рекорд четырехлетней давности

Рынок акций провел сегодня спокойную сессию с тенденцией роста многих «голубых фишек». По ходу торгов явно видно, что большая часть инвесторов бумаги продавать не готова, а от активного наращивания лонгов их сдерживает высокая перекупленность рынка.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик