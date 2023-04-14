Израильский разведчик призвал Россию отомстить США за подрыв «Северных потоков»

Россия должна отомстить США и их союзникам за подрыв «Северных потоков» таким ударом, чтобы они никогда больше не смогли проводить подобные диверсии.

Об этом заявил бывший израильский разведчик, экс-руководитель спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми. При этом, по его мнению, ответ России не должен ограничиваться только банальной местью в виде удара по западной инфраструктуре, Москва обязана действовать в глобальном масштабе, чтобы США больше никогда не могли осуществлять такие атаки.

Эксперт считает уничтожение газопроводов из РФ в ФРГ достаточным поводом для объявления войны со всеми вытекающими из этого последствиями в виде реакции.

«Месть – это естественное человеческое чувство, но не на этом должна строиться политика, – цитирует экс-разведчика издание «Экономика сегодня». – Подрыв газопровода практически всегда можно представить, как casus belli – это фактически начало войны».

Он пояснил, что военные и спецслужбы США вместе со своими союзниками взорвали стратегический российский объект, что означает нападение на страну.

«Любое государство рассматривало бы это именно так. А на нападение отвечают не местью – отвечают так, чтобы это никогда больше не повторилось», – почеркнул Кедми.

По его мнению, вместо удара по западной инфраструктуре РФ должна действовать так, чтобы американское доминирование в мире ослабло. А утрата глобальной гегемонии, уверен эксперт, станет фатальной для США и сузит их влияние до Северной и Южной Америки.

При этом, он отмечает, что из целого ряда регионов американцев уже выкинули. Поэтому, отвечая США, Россия должна исходить из своих глобальных интересов, ситуации, а также из своих стратегических планов.

«И ответом на это должно стать возвращение США к их естественному состоянию на американском континенте. Это будет лучший ответ. Потому что сегодня, по большому счёту, у них больше нет ни экономических, ни военных, ни политических сил поддерживать свое влияние в мире. А сокращение влияния для Вашингтона – катастрофично. Ослабление влияния США уже дало результаты на Ближнем Востоке, уже проявляется в Тихом океане. Следующая станция – Европа», – резюмировал экс-руководитель спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», бывший американский президент Дональд Трамп, в интервью телеведущему Fox News Такеру Карлсону, заявил, что Россия не причастна к взрывам на «Северных потоках». При этом конкретно виновных в совершении диверсии экс-глава Белого Дома не назвал, сославшись на возможные неприятности для США.

Напомним, ЧП на газопроводах «Северный поток» произошло в сентябре 2022 года, когда в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства были повреждены две трубы газопровода «Северный поток» и одна труба газопровода «Северный поток – 2».

В феврале 2923 года американский журналист и публицист Сеймур Херш обнародовал результаты собственного расследования, согласно которым диверсию с подрывом российского газопровода осуществили спецслужбы США при участии Норвегии.