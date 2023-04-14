Лавров: наглость Запада в давлении на партнёров России переходит все пределы

Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с нашей страной, переходит все пределы.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают ещё и американцы, которые отвечают за проблематику санкций – эта наглость, конечно, переходит все пределы», – подчеркнул он.

Как отметил министр иностранных дел, всё это воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления и угроз».

Ранее «Эксперт» писал, что Лавров рассказал подробности новой Концепции российской внешней политики России.

По словам министра иностранных дел, в ней вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на нашу страну и её союзников.

«Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», – подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что логика новой Концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала специальной военной операции.