Мишустин: Россия остаётся открытой для зарубежных инвесторов

Россия готова и далее работать с зарубежными инвесторами, участниками мировой торговли.

Об этом на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития заявил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, несмотря на попытки сдержать развитие страны, мы остаёмся открытыми, передаёт РИА Новости.

«В основе устойчивости экономики – её рыночный характер, – подчеркнул премьер-министр. – Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаёмся открытыми. В том числе – для инвесторов и участников глобальной торговли».

Как ранее писал «Эксперт», российский рынок вернул интерес инвесторов. Так, в первые месяцы текущего года объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Мосбирже существенно вырос. Увеличилось и число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже.

