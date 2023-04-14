Моравецкий назвал дату завершения украинского конфликта

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал дату завершения конфликта на Украине.

По его мнению, он может продолжаться ещё несколько лет, при этом, как отметил политик, в Варшаве не пытаются высчитывать точную дату его окончания, передаёт РИА Новости.

«Мы не высчитываем какую-то определенную дату, – подчеркнул Моравецкий. – Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте.

Как ранее писал «Эксперт», глава Чечни Рамзан Кадыров также назвал дату окончания специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По его мнению, СВО завершится до конца текущего года. При этом, он отметил, что европейские государства уже осознали неправильность своих действий по отношению к России.

