Новости спецоперации: Су-35 ВКС РФ ударили по позициям ВСУ в Орехове

Поступает информация, что истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Орехове (ЛНР).

Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Согласно его данным, удар был нанесён по расположению батальона резерва и роты обеспечения 65-й львовской механизированной бригады ВСУ.

«Это второй удар по позициям бригады за неделю. В ночь на 10 апреля артиллерия калибра 152 мм и РСЗО «Град» нанесли удар по ангару с техникой, уничтожив не менее шести танков», – говорится в сообщении.

Как ранее писал «Эксперт», немецкие танки Leopard начали активно действовать в зоне СВО и уже несут первые потери. Об этом, в частности, рассказал офицер батальона «Сокол» с позывным «Бык». По его словам, они здесь, они уже в гостях.

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил такой танк. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», – утверждает российский боец.

