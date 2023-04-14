О недостоверных сведениях в нашей публикации

На сайтах журналов «Эксперт-Урал» и «Эксперт», 27.03.2023 в 00:00 в информационной заметке под заголовком: «Система автоматической экспертизы коммерческих договоров прошла пилотирование в СИБУРе» были опубликованы сведения об успешном пилотировании решения в СИБУР, не соответствующие действительности.

Информация, которая поступила к нам от компании «Мегапьютер Интелледженс», не была нами должным образом проверена. Сообщаем, что данные сведения были опубликованы в нарушение редакционных норм: запросов с просьбой уточнить соответствующую информацию представителям ПАО «СИБУР Холдинг» и компании СИБУР в интересах подготовки этой публикации не направлялось. При этом мы понимаем, что недостоверные сведения могли быть тиражированы в материалах, опубликованных по следам оригинальной публикации. Редакция приносит извинения ПАО «СИБУР Холдинг», своим читателям и всем, кого могла ввести в заблуждение.