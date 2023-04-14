О прогнозе социально экономического развития России

Минэкономразвития России подготовило и представило на совместном расширенном заседании коллегий Минфина России и Минэкономразвития России сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (сценарные условия). Министерство, в том числе, улучшило оценку по ключевым показателям в 2023 году, следует из основных параметров, заложенных в сценарные условия.

Так, Минэкономразвития изменило оценку ВВП России в 2023 году, теперь нас ожидает рост в 1,2% в текущем году. Столь позитивные ожидания Минэкономразвития основываются, прежде всего, на сильном восстановлении потребительского спроса, которому будут способствовать рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережений. Минэкономразвития рассчитывает на увеличение экспорта нефти, несмотря на санкции, и на восстановление ненефтегазового экспорта за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны.

Есть риски, что экспорт нефти и нефтепродуктов окажется ниже, а население предпочтет сберегать, а не тратить. С другой стороны, Минэкономразвития консервативно оценивает рост инвестиций в +0,5%. У российского бизнеса есть ресурсы для интенсивного роста инвестиций. Важно снизить предпринимательские риски. Так или иначе, российская экономика переходит в текущем году к росту.