Американским облигациям угрожает большая опасность

Главный банк Страны восходящего солнца - Bank of Japan (BOJ) представляет серьезную угрозу для глобального бондового рынка. Японские страховщики, суммарные активы которых составляют 2,9 трлн долларов, готовятся обнародовать свою стратегию на новый фискальный год, которые начинается в апреле. Уже несколько месяцев инвесторы говорят о том, что BOJ скоро начнет нормализовать свою ультрамягкую монетарную политику ввиду ускорения инфляции. Между тем, рост процентных ставок японских гособлигаций делает их более привлекательными для страховщиков, которые теряют немалые деньги на иностранных ценных бумагах.
Страховщики продали в прошлом фискальном году рекордный объем иностранных облигаций на 14,2 трлн иен (107 млрд долларов) и купили в первые 11 месяцев японских бумаг на 4,99 трлн иен. Именно операции страховщиков помогли Японии установить в 2022 году рекорд по транзакциям на бондовом рынке.
Эксперты не исключают вероятности того, что японские инвесторы начнут энергичнее продавать иностранные бумаги, чтобы возвращать в Японию деньги. Это, естественно, повысит волатильность. Одна из крупнейших на Японских островах страховая компания Dai-ichi Life Holdings Inc. сообщила в марте о дополнительных покупках крупных пакетов японских облигаций, в первую очередь, долгосрочных. Некоторые эксперты прогнозируют изменение денежных потоков на иностранных бондовых рынках. Все это происходит на фоне ожиданий того, что ФРС начнет смягчать свою жесткую монетарную политику, а новый глава BOJ Казуо Уэда – разрабатывать стратегию.
По мнению главного стратега Mizuho Securities Co. Шоки Омори, страховщики будут продолжать уделять японским облигациям повышенное внимание в том числе и потому, что им необходимо иметь долгосрочных госблигаций японского правительства на дополнительные 35 трлн иен, чтобы выполнить требования регуляторов к апрелю 2025 года. Через два года начнут действовать новые правила по режиму платежеспособности. К тому же, сейчас слишком дорогой (около 5%) контроль над валютными рисками.
Уэда уже заявил, что не планирует перемен в ближайшем будущем. Тем не менее, кредитные инвесторы сильно нервничают, считают в Citigroup Inc. Рост ставок в Японии выгоден местным корпоративным бондам, полагает Томоаки Шинтани из Fukoku Capital Management Inc.
Впрочем, существует и иная точка зрения. Инвесторы сейчас с нетерпением ждут, когда ФРС возьмет паузу в повышении учетной ставки или даже начнет их снижать в случае замедления развития американской экономики. В таком случае привлекательность надежных инструментов, например, американских гособлигаций сильно вырастет особенно благодаря очень низким ставкам в самой Японии. К примеру, ставки 10-летних американских гособлигаций почти на 3% выше, чем у 10-летних японских бумаг.