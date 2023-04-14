Американским облигациям угрожает большая опасность

Главный банк Страны восходящего солнца - Bank of Japan (BOJ) представляет серьезную угрозу для глобального бондового рынка. Японские страховщики, суммарные активы которых составляют 2,9 трлн долларов, готовятся обнародовать свою стратегию на новый фискальный год, которые начинается в апреле. Уже несколько месяцев инвесторы говорят о том, что BOJ скоро начнет нормализовать свою ультрамягкую монетарную политику ввиду ускорения инфляции. Между тем, рост процентных ставок японских гособлигаций делает их более привлекательными для страховщиков, которые теряют немалые деньги на иностранных ценных бумагах.

Страховщики продали в прошлом фискальном году рекордный объем иностранных облигаций на 14,2 трлн иен (107 млрд долларов) и купили в первые 11 месяцев японских бумаг на 4,99 трлн иен. Именно операции страховщиков помогли Японии установить в 2022 году рекорд по транзакциям на бондовом рынке.