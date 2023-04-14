Многолетняя стратегия Франции наконец сработала

Событием четверга как на европейском, так и на мировом фондовом рынке стал взлет акций крупнейшей по капитализации компании Европы – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Причиной стал поразивший рынок рост продаж – мощный китайский спрос обеспечил их увеличение в первом квартале на 17%. Это более чем вдвое превысило ожидания аналитиков.

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Но и сказать, что это стало полнейшей неожиданностью нельзя. Даже в нынешние, непростые для многих видов европейского бизнеса времена, от индустрии роскоши ждут успехов. Богатые люди и в рецессию не снижают уровень личного потребления, а число их все растет.

По подсчетам Oxfam, с 2012 по 2022 год общая стоимость имущества долларовых миллиардеров почти утроилась, подскочив с $4,6 трлн до $12,7 трлн. При этом их численность тоже увеличилась более чем вдвое – с 1226 до 2668 человек. Но множится и количество сверхбогатых людей, миллиардерами не являющихся.

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Так, состоянием свыше $50 млн уже может похвастаться более 200 тыс. человек. Большая их часть (свыше трети) живет в США, а почетное второе место (с долей около 10%) занимает Китай. Число же простых долларовых миллионеров еще в 2021 году превысило 60 млн.

Но и более бедные граждане в рецессию не только не отказываются от роскоши, а могут даже наращивать покупки в этой сфере. Так, именно в подобные периоды зачастую растут продажи дорогой косметики. Все это традиционно играет на руку акционерам компаний из индустрии роскоши.

Париж примеряет костюм финансовой столицы

Но в четверг самые «тяжелые» акции европейского рынка – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – буквально выстрелили. Французская компания, владеющая 75 уникальными брендами, такими как Dior, Tiffany и Dom Pérignon, подскочила в цене на 5%, подняв свою рыночную капитализацию до $486 млрд.

Тем самым она вошла в TOP-10 самых дорогих компаний мира, а состояние ее главы – богатейшего человека мира Бернара Арно – вновь превысило $200 млрд. Это первый и пока единственный в истории европеец, которому вообще удавалось преодолеть эту планку.

Ранее это смогли сделать лишь два американца, возглавлявшие знаменитые технологические компании – Илон Маск и Джефф Безос. Но сейчас оба отстают от Арно на десятки миллиардов, располагаясь на второй и третьей ступени списка богатейших людей планеты. А акции индустрии роскоши уже играют для Франции практически ту же роль, что технологические – для США.

Во многом именно благодаря им Euronext Paris обошла еще в конце прошлого года по оборотам London Stock Exchange, а сам Париж отобрал звание финансовой столицы Европы у Лондона. Ведь здесь торгуется не только LVMH.

Последняя показала в четверг лучший результат в составе CAC 40, обновив исторические максимумы как внутри дня, так и на закрытие, подорожав в итоге на 5,65%. Но и остальные места в топе французского индекса были за роскошными акциями.

Высокие продажи сумок Louis Vuitton и шампанского Moet Chandon было нетрудно экстраполировать на всю индустрию. Акции Hermes International выросли на 3,07%, L'Oréal – на 2,9%, а Kering – на 2,62%. В результате, CAC 40 прибавил 1,13%, переписав в четверг исторический максимум.

И это не эпизод, а правило. Эта отрасль во Франции напоминает крупные технологические компании США не только доминированием, но и стабильностью роста. Акции LVMH и Hermes International, по расчетам Bloomberg, в последнее десятилетие в среднем приносили более 20% годовых, а Kering – 16%. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 за тот же период дал лишь 8,3%.

«Это свидетельствует о росте числа богатых людей по всему миру, о поляризации общества, — цитировал вчера Bloomberg главного стратега по европейским акциям AXA Investment Managers Жиля Гибу. — Мы всегда инвестировали и в технологии, и в роскошь, но преимущество роскоши состоит в том, что риски, вероятность срывов и влияние устаревания здесь ниже».

