Прицел с тепловизором: «Уралвагонзавод» показал, как модернизирует танки Т-72Б

«Уралвагонзавод» в своем Telegram-канале опубликовал видео процесса модернизации танка Т-72Б, который превращается в сверхзащищенный и высокоточный Т-72Б3М. Как уточнили в пресс-службе «Ростеха», Т-72Б3М оборудован новой системой управления огнем, которая включает прицельный комплекс с современным тепловизором и цифровой баллистический вычислитель.

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«Модернизация танков на Уралвагонзаводе — в деле. Наглядно! Мощно! Благодаря модернизации, Т-72Б3М — это новая по военно-техническому уровню машина», — говорится в комментарии к видео.

По данным пресс-службы «Ростеха», комплекс управляемого вооружения на модернизированном Т-72Б3 уничтожает цели управляемой ракетой с места и в движении, днем и ночью на дальностях до 5 тыс. метров с вероятностью, близкой к 100%. А автомат сопровождения целей обеспечивает повышение точности стрельбы по подвижным целям и значительно снижает время подготовки выстрела. Кроме того, современные средства связи обеспечивают скрытую помехозащищенную радиосвязь с режимами технического маскирования.

«Т-72Б3 получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например в населенных пунктах», — сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

