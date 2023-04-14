Российские бойцы устроили «теплый прием» немецким «Леопардам» в зоне СВО

Немецкие танки «Леопард» начали активно действовать на фронте СВО, и уже несут первые потери. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на офицера батальона «Сокол» с позывным «Бык», — по его словам, «"Леопарды" здесь, они уже в гостях».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков "Леопард". Танки "Леопард" наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк "Леопард". Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал российский боец.

Помимо этого, указывает информагентство, «Бык» сообщил о применении ВСУ на Херсонском направлении немецких зенитно-ракетных комплексов. Офицер не исключил, что управляют этими системами вооружений германские наемники.

Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, с целью защиты российских территорий.

